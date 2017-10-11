Доход "Барселоны" по итогам прошлого сезона составил рекордные 708 миллионов евро

Доход "Барселоны" по итогам сезона-2016/17 составил 708 миллионов евро, сообщает пресс-служба клуба. Эта сумма стала рекордной для каталонцев. При этом расходы сине-гранатовых составили 677 миллионов, а чистая прибыль - 31 миллионов.

Отметим, что в прошлом сезоне доход "Барселоны" был на 29 миллионов меньше. Напомним, что летом этого года из каталонского клуба в "ПСЖ" перешел Неймар, сумма трансфера составила 222 миллиона.