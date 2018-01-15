Дмитрий Черышев: "Увольнять Зидана сейчас нерезонно"

Отец полузащитника "Вильярреала" Дениса Черышева Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" отметил, что "Реалу" не стоит увольнять Зинедина Зидана с поста главного тренера. 27-летний хавбек в 19-м туре чемпионата Испании помог команде обыграть мадридский клуб (1:0).

– Можно ли заключать о серьезном кризисе в "Реале"?

– На самом деле, сейчас идет перестройка и становление новой команды. Все это займет нынешний сезон и может затянуться на половину следующего. У всех великих команд случаются такие кризисы. Был он и у "Барселоны", когда на протяжении нескольких лет она не могла выиграть чемпионат.

– Перестройка эффективнее пройдет под руководством Зидана, или наставника могут отправить в отставку?

– Очень хорошо отношусь к Зизу. Когда тренировал его сына, мы часто пересекались и много беседовали. Зидан – неплохой тренер и нашел правильную ниточку к команде, наладил с ней контакт. За время работы с "Реалом" он выиграл 8 титулов, поэтому сейчас нерезонно говорить о смене тренера. Скорее, нужна смена состава – молодые футболисты должны прийти на место опытных, но первые пока остаются сырыми и необкатанными. Нужно изменить атакующую линию, и тогда "Королевский клуб" снова заблистает. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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