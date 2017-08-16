Дмитрий Черышев: "Реал" одолеет "Барсу" даже без Роналду"

Бывший тренер "Севильи" Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" отметил, что у "Барселоны" возникли проблемы после ухода форварда Неймара в "ПСЖ". Специалист считает, что у "Реала" больше шансов на победу в ответной встрече за Суперкубок Испании.

– "Барселона" не использовала массу моментов, – отметил Черышев. – Оказалось, Неймар – большая потеря. Все движения вокруг команды – обвинения и слухи об отставке президента – играют негативную роль. Забить "Реалу" три гола на "Сантьяго Бернабеу" будет крайне тяжело. Соперникам предстоит тяжелый матч. Считаю, "Реал" одолеет "Барсу" даже без Криштиану.

– Как оцените его удаление?

– Роналду не прыгал, а боролся за мяч. После небольшого толчка он падал, но не чтобы "нарисовать" пенальти. Его можно оправдывать только в этом.

– А реакцию после второй карточки?

– Толчок арбитра – огромное нарушение. При всех вариантах, даже учитывая огромную ошибку судьи, он не имел на это права. Такие звезды, как Криштиану, должны держать себя в руках, что бы ни происходило на поле.

– Как Зидан компенсирует потерю лидера?

– Посмотрим, как "Реал" построит игру. Скорее всего, оставит впереди Бензема и Бэйла. Когда Роналду пропускал матчи, слева его очень часто заменял Иско. Испанский полузащитник сейчас в отличной форме, но тренер вряд ли поставит его на фланг. Мне кажется, с первых минут там появится Асенсио, показавший себя красавцем в конце прошлого матча.

– За несколько сезонов Зидан практически не менял оборону. Эффективно?

– Если кто-то выпадал, Начо выходил на место центрального или крайнего защитника. На правом фланге всегда была здоровая конкуренция у Данилу с Карвахалем. В центре – два хороших защитника, Рамос и Варан. На подхвате – Начо, который готов в любой момент выйти и достойно отыграть. Его появление может стать единственным изменением в оборонительных рядах. (Евгений БЕЛОУСОВ)