18:23 | Футбол — Испания

Дмитрий Черышев: "Денис знает "Валенсию", ему не нужно время на адаптацию"


Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев отметил, что предложение Денису со стороны "Валенсии" не стало для него неожиданностью. "Летучие мыши" взяли игрока в аренду у "Вильярреала" до конца сезона.

– Переход Дениса для нас не стал неожиданностью, – приводит Sportbox слова Черышева-старшего. – Мы знали, что это вероятно, просто молчали. У "Валенсии" было два варианта – один из них отпал, другой был с Денисом. Очень рады, что Денис находился в списке Марселино, и что в итоге переход состоялся! Сын знает команду, знает требования тренера, и ему не нужно время на адаптацию.

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI882417_Dmitrij_Cheryshev_Ochen_rady_chto_Denis_vernulsa_v_Valensiju

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