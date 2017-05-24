Дмитрий Черышев: "Денис готовится к ЧМ-2018. Он готов доказывать"

Экс-главный тренер "Волги" и "Мордовии" Дмитрий Черышев в интервью "Реальному времени" отметил, что травмы его сына Дениса, в первую очередь, связаны с неправильным восстановлением. В нынешнем сезоне Черышев-младший из-за проблем со здоровьем принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, выступая за "Реал" и "Вильярреал".

– В последнее время Дениса преследуют травмы. Это особенность организма или что?

– В данный момент он восстанавливается по правильной системе. А что происходило в 16—17-летнем возрасте? Он получил травму – мелкий надрыв мышцы, но она ему позволяла играть. И он выходил на поле с этой травмой. Но на основании этого повреждения порвались другие ткани. У нас сейчас как? Человек получает травму, и мы начинаем фактор роста колоть в мышцу. Заживает гораздо быстрее, но происходит следующее: мышца не успевает сама подготовиться к работе. Он восстановился не за 4 недели, как полагается организму, а за две. Ему просто не давали полностью восстановиться. И вот на фоне этого у него шли одна травма за другой. Сейчас он правильно восстанавливается, чтобы быть полностью готовым к новому сезону.

– То есть Денис Черышев не из числа травматичных футболистов?

– В "Баварии", вы знаете, Роббен играет.

– "Стеклянный" всю жизнь был?

– Ну да, но поначалу. А в Германии у него травм нет. То есть в "Баварии" правильно подготавливают футболиста к определенным нагрузкам и организовывают восстановление. Просто надо вылечиться вначале до конца и после этого только приступать к каким-то определенным нагрузкам. С Роббеном то же самое получилось. В Англии он не успевал восстановиться, а надо было играть. В Германии же играет сезон за сезоном и даже является одним из лучших футболистов мира. Вот самое главное – правильно восстановить, подготовить, а дальше уже надо спрашивать. Естественно, правильно распределять нагрузки.

– Денис вообще настраивается на ЧМ-2018?

– Вы знаете, любой игрок хочет защищать цвета национальной сборной. Но всегда есть одно "но" – надо всегда быть лучшим. А так, готовиться, конечно. Готов доказывать.