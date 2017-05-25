Дмитрий Черышев: "Денис доволен своей карьерой, тему перехода в РФПЛ не поднимаем"

Экс-главный тренер "Волги" и "Мордовии" Дмитрий Черышев в интервью "Реальному времени" подчеркнул, что его 17-летний сын Даниил не намерен заниматься футболом профессионально. Он также подчеркнул, что Денис Черышев по-прежнему не рассматривает вариант продолжения карьеры в России.

– Разговор о вашей футбольной семье будет неполным без еще одного вашего сына – Даниила Черышева. Еще один талант растет?

– Ему 17 лет, футболом всерьез заниматься не намерен. Он учится очень хорошо, хочет стать дипломатом. Уже сейчас идеально говорит на трех языках: русском, английском и испанском. На следующий год собирается поступать в испанский университет.

– А футбол его совсем не интересует?

– Он капитан своей школьной команды. Играет хорошо, здорово исполняет штрафные. У него хороший удар с обеих ног и приличные скоростные данные. Но в профессиональный футбол не рвется. Это его решение. То же самое было и с Денисом. Он сам рвался в футбол, на "Динамо" постоянно приезжал с нами чуть ли не с детсадовского возраста. А когда Дениса я записал в футбольную команду в "Спортинге", он провел там 6—7 лет. До 10 лет мы были в Хихоне, после этого я перешел в Бургос, откуда Дениса пригласили в "Реал Мадрид". Был интересный сюжет. Когда он мне говорил: "Пап, скажи мне, пожалуйста, если тебя вдруг пригласит "Барселона", ты пойдешь?" Я говорю: "пешком пойду". И когда "Реал" его позвал, он мне сказал: "Пап, помнишь я задавал тебе вопрос по поводу "Барселоны"? Не знаю, как ты, а я пошел в "Реал".

– Последний вопрос по поводу Дениса. Он не раз говорил, что не хочет идти в российский чемпионат. Что-то изменилось?

– Нет, он доволен своей карьерой, и мы эту тему, кстати, никогда не поднимаем.

– Наверняка были же предложения из России?

– Были, но все на уровне разговоров. Заканчивалось все одинаково: я у него спрашивал – интересует? Он ответил, "меня не интересует", и разговор прекращался. Сейчас он подписал новый 5-летний контракт с "Вильярреалом" и полностью отдается этому клубу. Вы знаете, зачем нужно бегать из одного клуба в другой? Надо доказывать там, где подписал контракт.