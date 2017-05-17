20:31 | ФУТБОЛ — Испания

Дисквалификация Начо отменена, защитник может сыграть с "Сельтой"

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Защитник "Реала" Начо сможет принять участие в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Испании против "Сельты". Игрок был дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек. "Сверхлимитную" пятую он получил в игре 37-го тура против "Севильи" (4:1). 

Мадридцы планировали обжаловать решение в комитете по конкуренции. За несколько часов до игры дисквалификация была снята.

Матч "Сельта" - "Реал" состоится сегодня, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

ппц как это предсказуемо и позорно!

21:14