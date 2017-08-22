Дисквалификация Криштиану Роналду оставлена в силе

Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию "Реала" по 5-матчевой дисквалификации нападающего Криштиану Роналду, информирует AS. Португалец был отстранен решением Королевской федерации футбола Испании (RFEF) на четыре игры за толчок судьи и на одну за полученную красную карточку в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1).

"Реал" обратился в TAD после отклонения апелляции Спортивным арбитражным судом (CAS). 32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против "Валенсии", "Леванте" (обе – домашние) и "Реал Сосьедад" (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч 5-го тура ла лиги против "Бетиса".

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