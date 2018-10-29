Директор "Реала" отказался обсуждать будущее Лопетеги

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо отказался комментировать возможную отставку Хулена Лопетеги с поста главного тренера. Накануне мадридцы крупно уступили "Барселоне" (1:5) и после 10 туров занимают девятое место в таблице.

- Сейчас неподходящий момент обсуждать его будущее, - цитирует Marca Бутрагеньо. - Мы провели очень плохой матч, мы расстроены, и нам жаль фанатов. Каждый, кто относится к клубу, проигрывает, когда проигрывает команда.

Мы могли сыграть вничью, но третий гол лишил нас этого шанса. Мы не справились с контратаками. Нужно отдать должное манере игры "Барселоны".