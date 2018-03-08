Директор "Барселоны" - о возможной продаже Месси за 700 миллионов евро: "В наше время много слегка сумасшедших"

Директор "Барселоны" по финансам и стратегии Панчо Шредер не исключил уход форварда Лионеля Месси за 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте аргентинского футболиста.

– Отступные в размере 700 миллионов евро, по нашему мнению, должны позволить Месси завершить карьеру в "Барселоне", – приводит Sky слова Шредера. – Но надо помнить, что отступные Неймара мы тоже считали достаточно высокими, чтобы его удержать. Но вы знаете, чем все закончилось прошлым летом. Маловероятно, что кто-то попытается купить Месси, но в наше время много слегка сумасшедших.