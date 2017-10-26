Димитр Бербатов: "Роналду прекрасен, но Месси лучше всех"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Димитр Бербатов отметил, что при сравнении Криштиану Роналду и Лионеля Месси отдает предпочтение аргентинцу. По его словам, Месси - лучший игрок всех времен.

- Роналду прекрасен, но Месси чертовски хорош, - приводит ESPN слова Бербатова. - Он игрок того плана, который больше мне нравится. Может забить, создать. Вероятно, он лучший во всей истории. Если вы спросите об этом кого-то старше, то они назовут Пеле, Марадону или Пушкаша с Ди Стефано.

Но для моего поколения это Месси и Роналду. Они примерно равны, но что-то в аргентинце заставляет меня кричать во время матчей "Барселоны": "Месси, Месси"!