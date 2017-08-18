Диегу Коста: "Знаю, что "Атлетико" нужно приложить большие усилия для моего подписания"

Нападающий "Челси" Диегу Коста надеется, что "Атлетико" сможет убедить лондонцев продать игрока. "Синие" не рассчитывают на форварда, но отказываются его отпускать.

– Я показал, что меня интересует предложение "Атлетико", я хочу играть за них, – цитирует ESPN Косту. – Но если "Атлетико" и "Челси" не договорятся, и "Атлетико" не приложит достаточных усилий, я не смогу играть за клуб, который не собирается делать эти усилия и подписывать меня. Знаю, что требуются большие усилия. И предложение, которое получит "Челси", больше той суммы, которую лондонцы за меня заплатили. Так что я отплатил "Челси" сполна во всех смыслах.