Диегу Коста: "Переход в "Атлетико"? Не знаю... Я хочу на чемпионат мира-2018"

Нападающий "Челси" Диегу Коста, ранее заявивший, что покинет лондонцев из-за плохих отношений с Антонио Конте, отметил, что не готов вернуться в "Атлетико". Напомним, что мадридцы до января 2018 года не имеют права заявлять новичков из-за трансферного бана ФИФА.

– Возвращение в "Атлетико"? Это пять месяцев без практики... Не знаю, сложная ситуация, – цитирует Marca Косту. – Но люди знают, что я очень люблю "Атлетико" и мне очень нравилось жить в Мадриде. Вернуться было бы здорово, но отсутствие игровой практики – большой минус, поскольку в следующем году чемпионат мира. О многом нужно подумать, но самое главное – мне нужно играть.

Отметим, что в минувшем сезоне Коста забил 22 гола за "Челси" во всех турнирах, стал лучшим бомбардиром клуба и помог команде выиграть чемпионат Англии.