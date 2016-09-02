Диегу Коста: "Если бы я был игроком "Реала" или "Барселоны", то меня бы не критиковали"

Нападающий сборной Испании Диегу Коста заявил, что его критикуют потому, что он не является игроком "Реала"​ или "Барселоны". Форвард забил только один раз в 11 матчах за национальную команду.

- Если бы я был игроком "Реала" или "Барселоны", то критики сказали бы, что я играл хорошо, - цитирует Goal Косту. - Я провел плохие игры. Нужно говорить правду. Не забиваю, но скоро голы придут. СМИ не врут, когда говорят, что я не делаю много с национальной командой. Но нужно говорить, что я играю хорошо, когда я хорошо играю.