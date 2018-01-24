Диего Симеоне: "Я полностью несу ответственность за вылет "Атлетико" из Кубка Испании"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Севильи" (1:3) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании отметил, что соперник использовал все свои шансы. Он также добавил, что полностью несет ответственность за вылет мадридцев из турнира, а также из Лиги чемпионов.

По сумме двух встреч в Кубке Испании "Атлетико" уступил со счетом 2:5.

– "Севилья" использовала свои шансы и в первом матче, и во втором. У нас были возможности, но вратарь соперника сыграл просто здорово, – приводит Marca слова Симеоне. – У нас есть еще четыре месяца до конца сезона, чтобы исправить ситуацию.

Я спокоен, уверен в своих игроках. Я полностью несу ответственность за вылет из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании состоится 26 января.