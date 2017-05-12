Диего Симеоне: "Я остаюсь в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне во время пресс-конференции, посвященной предсезонному турниру Audi Cup, заявил, что он останется в мадридской команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

– Я здесь, а это значит, что я остаюсь в "Атлетико", – цитирует Football Italia Симеоне. – Увидимся в июле на турнире. Мы рады, что примем участие в этом турнире с такими командами, как "Ливерпуль" и "Бавария", с которыми мы можем сыграть в следующей Лиге чемпионов.

Напомним, что интерес к 47-летнему специалисту проявляют многие клубы, в том числе "Интер", в котором он выступал в качестве игрока. Миланцы пытались переманить Симеоне и предлагали специалисту зарплату в размере 15 миллионов евро. Сам тренер ранее заявлял о том, что однажды он хотел бы вернуться в "Интер".