Диего Симеоне: "Я никогда не буду тренировать "Реал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что не намерен когда-либо работать с "Реалом". Аргентинский специалист работает в "Атлетико" с 2011 года и выиграл с ним чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также дважды дошел до финала Лиги чемпионов.

- Я никогда не буду тренировать "Реал", - цитирует Four-Four-Two Симеоне. - Это логично. И они меня не позовут. Я молод, возможно, в будущем буду работать в другой испанской команде. Однажды я захочу возглавить сборную Аргентины, но мне нужно еще прибавить как тренеру.