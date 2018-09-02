Диего Симеоне: "Я несу полную ответственность за поражение от "Сельты"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне взял на себя ответственность за поражение от "Сельты" (0:2) в матче чемпионата Испании. По его словам, это должно взбодрить команду.

– Матч стал хорошим будильником, в первую очередь для меня, – цитирует AS Симеоне. – Мы уже провели 10 слабых минут в конце игры с "Райо Вальекано". А теперь это случилось с нами в начале второго тайма. Я несу полную ответственность, потому что не внес нужные коррективы в перерыве. Мы играли не лучшим образом, а "Сельта" всегда прибавляет в начале второго тайма. В первой половине мы могли сыграть лучше, но не сделали этого. Соперник за пять минут убил интригу и заслуженно выиграл.