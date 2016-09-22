Диего Симеоне: "Взять очки в гостях у "Барсы" всегда нелегко"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 5-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (1:1) выразил удовлетворение гостевой ничьей. Специалист подчеркнул, что команда должна продолжать в том же духе.

– Взять очки на "Камп Ноу" всегда очень трудно, – приводит Tmw слова Симеоне. – Мы здорово провели первый тайм, хотя и не смогли воспользоваться свободным пространством, которое давал нам соперник. После перерыва мы действовали агрессивнее и увереннее. Не сомневаюсь, что у нас конкурентоспособная команда. Нужно продолжать в том же духе.