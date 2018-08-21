Диего Симеоне: "Взять очки со стадиона "Валенсии" непросто"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 1-го тура ла лиги против "Валенсии" (1:1) заявил, что играть против "летучих мышей" было непросто. Также он отметил, что остался доволен игрой.

– Я доволен игрой,– приводит Marca слова Симеоне. – Когда мы приехали сюда в прошлом году, я сказал своим игрокам, что "Валенсия" будет бороться за высокие места, и не ошибся. В этом году они будут продолжать расти, они приобрели игроков. Взять очки с этого стадиона непросто.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев участия в матче не принял.