Диего Симеоне: "Вряд ли найду команду лучше "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне намекнул, что смена клубной прописки не входит в его планы. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист может возглавить "Интер".

- Спустя годы статистика будет говорить о том, что практически невозможно бороться за чемпионство с "Барселоной" и "Реалом". Хорошо, если и этот сезон "Атлетико" завершит в борьбе за титул, - приводит Marca слова Симеоне. - Если говорить о моем будущем, то мне будет сложно найти команду лучше. Почему мне не остаться в клубе, где я нашел себя, а меня здесь любят?