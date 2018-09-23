Диего Симеоне: "Возможно, матч против "Хетафе" был для "Атлетико" лучшим в чемпионате Испании"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что вчерашний матч против "Хетафе" (2:0), вероятно, был лучшим для его команды в чемпионате Испании.

- Возможно, это была наша лучшая игра в чемпионате Испании, - приводит слова Симеоне Marca. - А в целом самым лучшим матчем был Суперкубок УЕФА против "Реала", когда мы большую часть встречи контролировали ход игры. "Хетафе" создавал угрозы, но не создал явных опасных моментов. Гризманн и Коста? Это ключевые игроки для нас.

"Атлетико" занимает 5-е место в чемпионате Испании после пяти туров, имея в активе 8 очков.

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