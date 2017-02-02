Диего Симеоне: "Во втором тайме матча с "Барсой" "Атлетико" приблизился к своему привычному состоянию"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения от "Барселоны" (1:2) в полуфинале Кубка Испании остался доволен игрой команды во втором тайме. Мадридцы уступали 0:2 после первой половины, а во второй Антуан Гризманн отыграл один мяч. Ответный поединок состоится в Барселоне 7 февраля.

- Во второй половине матча с "Барсой" мы максимально приблизились к тому состоянию, в котором были раньше. Мы почувствали, что способны контролировать игру, восстановиться после 0:2. Что я сказал в перерыве? Эти вещи должны остаться в раздевалке, но я доволен тем, как мы проявили себя во втором тайме.

Борьба еще продолжается? Мы будем цепляться за наши шансы и знаем, что "Барселона" также считает, что борьба не окончена.