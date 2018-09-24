Диего Симеоне: "ВАР - несовершенная система, но со временем она улучшится"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что считает систему видеопомощи арбитрам несовершенной. Он также добавил, что внедрение ВАР является хорошим шагом в развитии футбола.

- ВАР - несовершенная система, - цитирует Симеоне Football Espana. - Но я думаю, что она улучшится со временем. Считаю, что она помогает искоренять несправедливость в игре. Конечно, и в этом случае возможны ошибки, но в конечном счете они будут устранены.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу Европы.

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