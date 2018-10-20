Диего Симеоне: "В прошлом сезоне Гризманн точно был лучшим футболистом мира"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не сомневается в том, что Антуан Гризманн должен получить "Золотой мяч". При этом он подчеркнул, что француз не одержим этой идеей.

– Я не думаю, что Гризманна отвлекают мысли о "Золотом мяче", – цитирует AFP Симеоне. – Его действия доказывают это. Он выиграл Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, стал чемпионом мира. Он стал вторым в чемпионате Испании, где играют "Реал" и "Барселона" – две сильнейшие команды мира. В прошлом сезоне Гризманн точно был лучшим футболистом мира.