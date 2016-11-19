Диего Симеоне: "В матче с "Реалом" "Атлетико" нужен 12-й игрок"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом" отметил, что для команды будет очень важна поддержка трибун. Встреча состоится завтра на "Висенте Кальдерон", начало – в 22:45 по московскому времени.

– Я думаю, что "Атлетико" изменил положение вещей. Раньше мы уступали в классе "Реалу". Сейчас же мы боремся с ним на равных, – цитирует Симеоне Marca. - Мы знаем сильные и слабые стороны нашего соперника. Нужно контролировать эмоции и быть едиными. Мы знаем, что хотим. Надеюсь, что болельщики поддержат нас, как и всегда. Нам будет нужен 12-й игрок.