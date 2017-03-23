Диего Симеоне: "У меня было 35 миллионов причин, чтобы уйти в другой клуб"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что он по-прежнему находит для себя мотивацию. По словам наставника, который работает в клубе с 2011 года, он мог бы уйти, но не захотел этого делать.

– Я здесь уже пять с половиной лет, – цитирует Симеоне AS. – Однако я счастлив. Каждый день я получаю что-то вроде витаминов от игроков. Это и поддерживает мое здоровье. Посмотрите, как команда показала себя в матче с "Севильей". Вот это и дает мне надежду…

– После финала Лиги чемпионов в Милане вы сказали, что будете думать о своем будущем.

– Я пришел в пресс-центр, а до этого видел, как празднует "Реал". Мне было очень больно. И я представил, каким тяжелым будет следующий сезон, ведь нужно снова как-то зарядить парней.

– Вы смогли справиться с той ситуацией?

– Нет. Мне нужно было подумать. Представьте, у меня было 35 миллионов причин, чтобы уйти в другой клуб. 35 миллионов! Однако я не захотел, потому что по-прежнему идентифицирую себя с "Атлетико".

Вскоре клуб станет еще лучше и больше, у нас будет новый стадион, бюджет станет еще больше.

– Почему же вы сократили срок контракта с 2020 до 2018 года?

– Потому что мы поняли, что так будет лучше для меня и для клуба.

– Для клуба почему лучше?

– Контракт был улучшен. Клубу трудно долгое время поддерживать тренера, потому что приходится платить. Понятно, что если платишь меньше, то это легче.