08:30 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "У "Атлетико" все было хорошо до пенальти"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:3) отметил, что игру испортил пенальти, назначенный в ворота его команды. По словам аргентинца, у "Реала" простая схема игры.

- В первом тайме "Реал" играл лучше, но в первые 20 минут второй половины мы исправили положение, - приводит AS слова Симеоне. - Все было хорошо до тех пор, пока судья не поставил пенальти. После этого нам стало намного сложнее. У "Реала" простая схема игры - с Роналду на острие. Она никак не изменилась, но они действительно хорошо играли. Позитива сегодня нет. Мы постараемся улучшить свою игру после этого обидного поражения.

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