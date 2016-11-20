Диего Симеоне: "У "Атлетико" все было хорошо до пенальти"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:3) отметил, что игру испортил пенальти, назначенный в ворота его команды. По словам аргентинца, у "Реала" простая схема игры.

- В первом тайме "Реал" играл лучше, но в первые 20 минут второй половины мы исправили положение, - приводит AS слова Симеоне. - Все было хорошо до тех пор, пока судья не поставил пенальти. После этого нам стало намного сложнее. У "Реала" простая схема игры - с Роналду на острие. Она никак не изменилась, но они действительно хорошо играли. Позитива сегодня нет. Мы постараемся улучшить свою игру после этого обидного поражения.