12:46 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "У "Атлетико" больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в Кубке или лиге"

0
0
0
1

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у его команды больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в Кубке Испании или чемпионате Испании. Также он отметил, что его команда достойно играла в ответном матче 1/2 финала национального Кубка против "Барселоны" (1:1).

- "Атлетико" покидает Кубок Испании, но с высоко поднятой головой, - цитирует Football Espana Симеоне. - Однако, если честно, мне хотелось бы, чтобы мы играли плохо, но были в финале. Тем не менее мы уходим с тем, что есть. Очевидно, что у "Атлетико" больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в ла лиге или Кубке Испании.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Юморист.Из Кубка вылетели,а в чемпионате четвёртое место удержать-бы.

13:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ