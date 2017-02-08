Диего Симеоне: "У "Атлетико" больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в Кубке или лиге"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что у его команды больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в Кубке Испании или чемпионате Испании. Также он отметил, что его команда достойно играла в ответном матче 1/2 финала национального Кубка против "Барселоны" (1:1).

- "Атлетико" покидает Кубок Испании, но с высоко поднятой головой, - цитирует Football Espana Симеоне. - Однако, если честно, мне хотелось бы, чтобы мы играли плохо, но были в финале. Тем не менее мы уходим с тем, что есть. Очевидно, что у "Атлетико" больше шансов на победу в Лиге чемпионов, чем в ла лиге или Кубке Испании.