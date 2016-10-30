Диего Симеоне: "Смешно читать, что "Атлетико" только сейчас начал играть в атакующий футбол"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после игры 10-го тура чемпионата Испании против "Малаги" (4:2) отметил прогресс полузащитника Янника Феррейры-Карраско. Также специалист подчеркнул, что СМИ преувеличивают, называя его команду оборонительной.

– Янник растет с каждым днем, – цитирует Marca Симеоне. – Он стал лучше реализовывать моменты, у него большой потенциал и он должен продолжать прогрессировать. Что же касается матча, то он получился тяжелым, но схема 5-4-1 помогла нам плотнее играть на чужой половине поля.

Смеюсь над рассуждениями СМИ о том, что наши хорошие результаты – залог того, что мы стали играть в атакующий футбол. Вспомните финал Лиги Европы или матч за Суперкубок Европы. Картинка покажет, что происходит на самом деле.