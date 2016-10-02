Диего Симеоне: "Сила "Атлетико" – в командной игре"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после матча 7-го тура с "Валенсией" (2:0) отметил, что сила его футболистов заключается в командной игре. Он добавил, что играть против "Валенсии" было нелегко.

– Сила наших футболистов заключается в командной игре. "Атлетико" обладает отличным конкурентоспособным составом, – приводит слова Симеоне официальный сайт "Атлетико". – Мы доминировали на поле весь матч, за исключением первых 10 минут в матче. Однако должен сказать, что играть против "Валенсии" на ее поле тяжело.