17:38 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Сила "Атлетико" – в командной игре"

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне после матча 7-го тура с "Валенсией" (2:0) отметил, что сила его футболистов заключается в командной игре. Он добавил, что играть против "Валенсии" было нелегко.

– Сила наших футболистов заключается в командной игре. "Атлетико" обладает отличным конкурентоспособным составом, – приводит слова Симеоне официальный сайт "Атлетико". – Мы доминировали на поле весь матч, за исключением первых 10 минут в матче. Однако должен сказать, что играть против "Валенсии" на ее поле тяжело.

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