Диего Симеоне: "Севилья" дождалась своего момента"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после поражения в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Севильей" (1:2) отметил, что соперник смог использовать свои моменты. Однако, по словам наставника, у подопечных есть еще второй матч.

– Матч был тяжелым. У соперника в первом тайме были моменты, но в первом тайме голов так и не было. Игра была открытой, – цитирует Симеоне Marca. – Во втором тайме уже мы шли вперед, однако пропустили два гола. Соперник дождался своего момента. Впереди еще игра в Севилье. Мы хотим и можем прибавить. Постараемся разрешить те проблемы, которые у нас были.