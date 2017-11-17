Диего Симеоне: "Реал" - лучший клуб планеты"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии матча 12-го тура чемпионата Испании против "Реала" выразил восхищение предстоящим соперником. Аргентинец подчеркнул, что "Королевскому клубу" регулярно удается заполучить ведущих молодых футболистов ла лиги.

– "Реал" – лучший клуб планеты, – цитирует AS Симеоне. – Каждый год им удается приобрести лучшего молодого игрока чемпионата Испании. Очевидно, что мы будем играть против сильнейшего клуба в мире. Раньше таковым была "Барселона", теперь "Реал", несмотря на последние результаты. Их критикуют, но это происходит и с другими важнейшими клубами: "Атлетико", "Баварию" и "Барселону" критикуют регулярно.

Матч 12-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал" состоится 18 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.