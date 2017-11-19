Диего Симеоне: "Реал" - лучшая команда в мире"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 12-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:0) отметил, что ничья является справедливым результатом поединка. По словам наставника, его команда играла против лучшей в мире.

- Это была отличная играл. По давлению, энтузиазму и интенсивности, - заявил Симеоне после матча. - Считаю, что ничья - это справедливый результат. Мы играли против лучшей команды в мире, а они очень хорошо держат мяч.

Мы не очень удачно выступаем в Лиге чемпионов, но в Испании играем хорошо. Конечно, нам нужна была победа, потому что "Барселона" выиграла перед этим.