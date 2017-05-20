Диего Симеоне: "Поговорю с руководством "Атлетико" о своем будущем"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что он встретится с руководством клуба и обсудит будущее. К 47-летнему специалисту интерес проявляет "Интер", в котором он выступал в качестве игрока.

– В понедельник я поговорю с руководством "Атлетико" о своем будущем, – приводит Football Italia слова Симеоне. – Мы примем решение, которое будет выгодно для всех. Мы всегда говорили, что будет обсуждать дальнейшие планы только по окончании сезона.

За шесть лет мы достигли необычайных вещей. Переход на новый стадион заставит "Атлетико" становиться еще лучше.