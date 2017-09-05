Диего Симеоне подписал с "Атлетико" новый контракт

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подписал с клубом новый контракт, информирует официальный сайт "матрасников". Новое соглашение с 47-летним аргентинцем рассчитано до 2020 года.

Прежний контракт специалиста действовал до 2018 года. Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. С того момента мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, красно-белые завоевали Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. При Симеоне клуб выходил в финал Лиги чемпионов три раза.