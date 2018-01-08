Диего Симеоне: "Переход Коутинью в "Барселону" сделает чемпионат Испании сильнее"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что переход полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону" сделает чемпионат Испании сильнее. Он также добавил, что это важный шаг для каталонцев.

Напомним, что 25-летний бразилец перешел в стан сине-гранатовых из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро (40 миллионов из которых – бонусы). Позже стало известно, что он пропустит около трех недель из-за травмы правого бедра.

– Здорово, когда у вас есть возможность покупать важных игроков. Переход Коутиньо в "Барселону" сделает чемпионат Испании сильнее, – приводит Sport.es слова Симеоне. – С тем преимуществом, которое сейчас есть у "Барселоны" в чемпионате, это важный шаг.