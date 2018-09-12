Диего Симеоне: "Никогда не подпишу своего сына в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что никогда не подпишет своего Джованни в мадридский клуб. 23-летний аргентинец является нападающим "Фиорентины".

- У него есть все, но, к сожалению, я никогда не подпишу его, - цитирует Симеоне Marca. - Никогда не говори "никогда", но мне будет сложно видеть его в раздевалке. Это будет трудно и для него, и для наших отношений. Если через 5-6 лет он станет более значимым игроком, то мы обсудим другую ситуацию. Возможно, когда я уйду из "Атлетико", он сможет сюда перейти.

Джованни Симеоне выступает за "Фиорентину" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 2 матча в серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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