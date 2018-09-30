Диего Симеоне: "Ничья с "Реалом" - справедливый итог"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 7-го тура чемпионата Испании против "Реала" (0:0) отметил, что команда провела тяжелую встречу. По его словам, ничья - справедливый исход противостояния.

- Это был трудный матч. Так всегда, когда мы играем здесь, - приводит AS слова Симеоне. - В первом тайме мы показывали хороший футбол. Были моменты, чтобы забить, но хорошо сыграл вратарь "Реала". Во второй половине инициатива была у соперника, но это нормально - у них отличные футболисты. Пришлось терпеть и обороняться.

Играть на выезде у "Реала" всегда непросто. Покидаю этот стадион с горьким привкусом, но все же ничья - справедливый итог.