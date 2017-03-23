Диего Симеоне: "Не смогу заставить Гризманна остаться в "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул, что не будет заставлять нападающего Антуана Гризманна оставаться в команде, если тот захочет уйти. По словам аргентинского специалиста, француз помогает развиваться мадридскому клубу.

– Перед началом сезона Гризманн сказал: "Если ты останешься, то и я останусь", – приводит goal.com слова Симеоне. – И я сказал: "А почему я не должен остаться?" И тогда началась работа по подписанию нового контракта, Гризманн остался в "Атлетико".

А теперь может произойти все, что угодно. Он никогда не даст мне заставить его остаться. Я не делал этого ни с Диегу Костой, ни с Радамелем Фалькао.

Я всегда соглашаюсь с решениями футболистов, которые сделали многое для меня. Но в любом случае ясно, чем дольше Гризманн будет оставаться в "Атлетико", тем дольше команда будет развиваться.