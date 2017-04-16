Диего Симеоне: "Не понимаю, почему мы не забиваем пенальти"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне не нашел объяснений тому, что его команда не реализовала два пенальти в матче 32-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (3:0). В концовке встречи Феррейра-Карраско и Томас Партей не реализовали два пенальти. Стоит отметить, что "Атлетико" не забил шесть из последних восьми 11-метровых.

– Не знаю и не понимаю, почему мы не забиваем пенальти, – приводит Goal.com слова Симеоне. – Исполнение 11-метровых не зависит от командной игры. Впрочем, от этой игры у меня остались положительные впечатления.