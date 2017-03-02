Диего Симеоне: "Не нужно чересчур радоваться победам"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" подчеркнул, что команда не должна слишком эмоционально реагировать на результаты игр. По его словам, футболисты должны спокойно воспринимать как победы, так и поражения.

- Игроки и тренер должны вести себя одинаково, - приводит AS слова Симеоне. - Если побеждаешь, то должен сделать это и в следующий раз. Когда уступаешь, то у тебя появляется возможность выиграть. Психологическое состояние должно быть сбалансированным. Не нужно чересчур расстраиваться при поражениях, а также чрезмерно радоваться победам.