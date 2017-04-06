Диего Симеоне: "Не беспокоюсь по поводу возможного перехода Тео Эрнандеса в "Реал"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подчеркнул, что на данный момент не может знать о том, где продолжит карьеру защитник Тео Эрнандес. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне футболист будет выступать за "Реал", который заплатит за его переход 24 миллиона евро.

- Я всегда хочу, чтобы карьера футболистов развивалась как можно лучше. По окончании сезона мне будет известно на кого я смогу рассчитывать, - приводит Ondacero слова Симеоне. - Около месяца назад я беседовал с Тео, поэтому он знает мою позицию. Я доволен его игрой, но меня не беспокоит его возможный переход в "Реал". Этот вопрос нужно задавать руководству клуба.