Диего Симеоне: "Надеюсь, прощание с Торресом получится достойным"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что его команда сыграет с "Эйбаром" в чемпионате Испании с особой самоотдачей. Эта игра будет последней для Фернандо Торреса за мадридцев.

– Мы полны энтузиазма, будем играть на 140 процентов, – цитирует AS Симеоне. – Это особый матч, потому что Торрес уходит из "Атлетико". Мы надеемся, что прощание получится достойным: мы выиграем, а публика будет очень шумной. Это будет вечер мечты. Финиш на втором месте в чемпионате нас особо не беспокоит. Это лишь подтверждает, что мы в поиске совершенства.

Понятно, что Торрес выйдет на поле. Он и Иньеста – это особые игроки. Они великолепные футболисты, которые сделали много важного для игры.