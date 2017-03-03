Диего Симеоне: "Надеемся, что травма Торреса окажется не серьезной"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 25-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (1:1) выразил надежду, что травма нападающего Фернандо Торреса окажется не серьезной. На 84-й минуте встречи игрок ударился головой о газон после столкновения с соперником и потерял сознание. 32-летнего футболиста унесли с поля на носилках, после чего он был незамедлительно отправлен в больницу для выяснения тяжести черепно-мозговой травмы. Он проведет в госпитале ближайшую ночь.

– Со скамейки было слышно, как Торрес упал, – приводит Tmw слова Симеоне. – Надеемся, что повреждение окажется не серьезным. Очевидно, что речь идет о черепно=мозговой травме. Мы очень обеспокоены.