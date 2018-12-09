Диего Симеоне: "Мне нравится Калинич, он нужен "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил игру своего нападающего Николы Калинича​ после матча 15-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (3:0), где 30-летний хорватский форвард отметился забитым мячом.

Калинич является игроком "Милана" и выступает в "Атлетико" на правах аренды.

– "Атлетико" хорошо сыграл в первом тайме, создав много шансов и доминируя на протяжении большей части игры, – приводит слова Симеоне Football Espana. – "Алавес" создал несколько острых моментов, это очень трудная команда, они хорошо подготовлены. Калинич много работает. Форвард приехал после непростого сезона в "Милане", думаю, что он уже прижился в нашей команде. Мне нравится его игра, Никола нам нужен.

В текущем сезоне Калинич сыграл в 12 матчах во всех турнирах и забил два гола.

"Атлетико" с 28 очками занимает третье место в чемпионате Испании.