Диего Симеоне: "Мне не нравится, когда "Атлетико" сравнивают с другими клубами"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил свое недовольство по поводу того, что его команду часто сравнивают с "Реалом" и "Барселоной". Он отметил, "матрасники" - самостоятельный клуб со своими амбициями и целями.

- Мне не нравится, когда "Атлетико" сравнивают с другими клубами, - приводит Football Espana слова Симеоне. - Мы не "Барселона", не "Реал", и мы также не "Хетафе" и не "Жирона". Мы - "Атлетико Мадрид", с нашими собственными амбициями и целями. Мы совершенствуемся, команда становится все более компактной с каждым выступлением, и вы начнете видеть это по результатам.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб становился чемпионом Испании и выигрывал Лигу Европы. После пяти туров ла лиги "Атлетико" с 8-ю очками находится на 5 месте турнирной таблицы.

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