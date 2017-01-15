08:32 | ФУТБОЛ — Испания

Диего Симеоне: "Меня раздражает, когда в нашей раздевалке царит спокойствие"

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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что его начинает раздражать спокойная атмосфера в команде и заявил, что спокойствие плохо сказывается на игре его подопечных. На данный момент мадридский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, и отстают от лидера на шесть очков.

– Я играл здесь в течение пяти лет и знаю все о клубе, – цитирует Goal.com Симеоне. – Когда атмосфера в раздевалке становится спокойной, меня это начинает раздражать. Мы стараемся не допускать спокойствия в команде, потому что это передается на нашу игру на поле. Я не люблю, когда вокруг тихо.

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