Диего Симеоне: "Матч с "Жироной" оставил у меня самые позитивные эмоции"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после матча 1-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:2) отметил, что встреча оставила у него позитивные впечатления. Он также добавил, что команда не прекращала бороться до конца игры, даже несмотря на удаление нападающего Антуана Гризманна на 67-й минуте.

– Матч оставил у меня самые позитивные эмоции. "Жирона" – очень необычная команда, которая знает, что делает, – цитирует пресс-служба "Атлетико" Симеоне. – Они показали это в первом тайме. Мы тоже продемонстрировали хорошую игру, во втором тайме не сдались, а продолжали бороться до конца.

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