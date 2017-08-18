Диего Симеоне: "Коста? Это не наш игрок"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отказался комментировать слова нападающего "Челси" Диегу Косты о том, что он хочет вернуться в Мадрид. Он подчеркнул, что его мысли только о предстоящем матче чемпионата Испании с "Жироной" и своих игроках.

– Клуб приложил огромные усилия, чтобы сохранить важных игроков в составе, – цитирует A Bola Симеоне. – Кто-то может посчитать это признаком слабости, но мы видим положительные моменты. Понимаем, что должны делать для усиления команды. Коста? Это не наш игрок. Для меня важнее всего ближайший матч и три очка.